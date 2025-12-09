তারেক রহমান প্রশ্নবিদ্ধভাবে নয়, সাবলীলভাবে দেশে আসবেন: রুমন

তারেক রহমান প্রশ্নবিদ্ধভাবে নয়, সাবলীলভাবে দেশে আসবেন: রুমন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রশ্নবিদ্ধভাবে নয়, সাবলীলভাবে দেশে আসবেন বলে মন্তব্য করেছেন দলের মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
বিজয়ের মাস ডিসেম্বরেই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশে আসবেন জানিয়ে রুমন বলেন, ‘তারেক রহমান দেশে বিজয়ীর বেশে ফিরবেন। কারণ এই দেশটা স্বাধীন। তিনি দেশে প্রশ্নবিদ্ধভাবে দেশে আসবেন না। উনি সাবলীলভাবে দেশে আসবেন।’
