এনসিপির শীর্ষ নেতারা কে কোন আসনে লড়বেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২৫ আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মনোনয়ন ঘোষণা দেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

যেসব আসনে লড়বেন দলের শীর্ষ নেতারা

ঢাকা-১১ আসনে এনসিপির হয়ে লড়বেন দলের আহ্বায়ক মো.নাহিদ ইসলাম। রংপুর-৪ আসনে দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন, পঞ্চগড়-১ আসনে দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, কুমিল্লা-৪ আসনে দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, ঢাকা-৯ আসনে ডা. তাসনিম জারা, ঢাকা-১৮ আসনে লড়বেন মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং নোয়াখালী-৬ আসনে আব্দুল হান্নান মাসউদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তবে প্রাথমিক তালিকায় নাম আসেনি এনসিপির বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় ও হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী এবং সম্ভাব্য প্রার্থীর। প্রথম ধাপের ঘোষিত এই মনোনয়নের তালিকায় জায়গা হয়নি দলটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিনের। এছাড়াও, ঢাকা-৮ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা রিকশাচালক সুজনেরও জায়গা হয়নি এ তালিকায়।

