খালেদা জিয়ার খোঁজ নিয়ে হাদিকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৫ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পরে গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে দেখতে যান তিনি।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, শুক্রবার রাত ১১টা ২০ মিনিটে মির্জা ফখরুল এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান এবং চিকিৎসাধীন শরীফ ওসমান হানির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

