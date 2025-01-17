খালেদা জিয়ার খোঁজ নিয়ে হাদিকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়ার খোঁজ নিয়ে হাদিকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পরে গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে দেখতে যান তিনি।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, শুক্রবার রাত ১১টা ২০ মিনিটে মির্জা ফখরুল এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান এবং চিকিৎসাধীন শরীফ ওসমান হানির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
