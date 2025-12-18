তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিমানবন্দর পরিদর্শনে বিএনপি
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টার পর তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান ঢাকায় অবতরণ করবে। তার দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এজন্য বিমানবন্দর এলাকা ও এভারকেয়ার হাসপাতালের আশপাশে উপযুক্ত স্থান খোঁজা হচ্ছে।
এ বিষয়ে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ও অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, তারেক রহমানের দেশে ফেরার আয়োজন হবে ঐতিহাসিক। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে এ সংবর্ধনা স্মরণীয় হয়।
অন্যদিকে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। দলীয়ভাবে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
দলীয় নেতারা আশা প্রকাশ করেন, তারেক রহমানের দেশে ফেরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।
