অতীতে কোনো নেতা পাননি—তারেক রহমানকে এমন সংবর্ধনা দিতে চায় বিএনপি

অতীতে কোনো নেতা পাননি—তারেক রহমানকে এমন সংবর্ধনা দিতে চায় বিএনপি
দীর্ঘ ১৮ বছর পর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার দেশে ফেরার দিনটিতে তাকে ‘নজিরবিহীন সংবর্ধনা’ দিতে চায় বিএনপি।
দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরলে তারেক রহমানকে এমন সংবর্ধনা জানানো হবে, যা অতীতে কোনো নেতা পাননি।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে এক আলোচনা সভায় তারেক রহমানের নির্বাসিত জীবনের অবসান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মির্জা ফখরুল দলের এমন প্রস্তুতির কথা জানান।
রাজধানীর কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ও জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ‘জাতির ক্রান্তিলগ্নে গণতন্ত্র রক্ষায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অপরিহার্য’ শীর্ষক এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
তারেক রহমান দেশে ফিরছেন ২৫ ডিসেম্বর
সভায় মির্জা ফখরুল বলেন, আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া আদায় করতে চাই—আমাদের নেতা দীর্ঘ ১৮ বছর নির্বাসনে থাকার পর ইনশাআল্লাহ আগামী ২৫ ডিসেম্বর আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। এটি আমাদের জন্য বড় অনুপ্রেরণার বিষয়।
বিএনপির দলীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, তারেক রহমানের দেশে ফেরা ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি। ওইদিন ঢাকায় স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাগম ঘটানোর পরিকল্পনা করছে বিএনপি। ধারণা করা হচ্ছে, তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে তার দেশে ফেরার দিনে সারাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ ঢাকায় আসবেন।
তারেক রহমান আগামী ২৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে ঢাকায় পা রাখবেন বলে গত শুক্রবার রাতে ঘোষণা দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এরপর থেকে দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।
