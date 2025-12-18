ট্রাভেল পাস সংগ্রহ করলেন তারেক রহমান
দেশে ফেরার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বহুল আলোচিত ট্রাভেল পাস সংগ্রহ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আবেদনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে তাকে ট্রাভেল পাস ইস্যু করা হয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্র জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছে।
সূত্র জানায়, ট্রাভেল পাসের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম পূরণ করে যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এবং জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ইউরোপের কো-অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিনের মাধ্যমে তা লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে পাঠান তারেক রহমান। দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর হাইকমিশন তারেক রহমানের ট্রাভেল পাস সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করে।
২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই তিনি কীভাবে দেশে ফিরবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা চলছিল।
রাজনৈতিক বাস্তবতায় দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমানের বাংলাদেশি পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর তা নবায়ন করা হয়নি। গত বছর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পাসপোর্ট নবায়নের সুযোগ থাকলেও তিনি সে পথে যাননি।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার কাছে বাংলাদেশি–ব্রিটিশ দ্বৈত পাসপোর্ট রয়েছে কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দেশে ফিরতে ট্রাভেল পাস গ্রহণই ছিল তার জন্য কার্যকর বিকল্প।
