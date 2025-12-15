  2. রাজনীতি

জাতিসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ দিতে বললেন মাহমুদুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে সভাপতির বক্তব্য রাখেন আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান

অন্তর্বর্তী সরকারকে জাতিসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান।

তিনি বলেন, সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি- আপনারা অনতিবিলম্বে জাতিসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করুন। ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদে আমাদের অনতিবিলম্বে যেতে হবে।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মাহমুদুর রহমান বলেন, আন্তর্জাতিক আইনে আপনি যখন আপনার দেশের সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে তাদের মাধ্যমে আমার দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবেন তার অর্থ হচ্ছে আপনি আমার দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যে মাহমুদুর রহমান বলেন, অনেক রাজনৈতিক নেতা বলেন যে- ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ছাড়া নাকি ক্ষমতায় যাওয়া যায় না কিংবা ক্ষমতায় গেলেও টিকে থাকা যায় না। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যদি ক্ষমতায় টিকে থাকা যেত তাহলে শেখ হাসিনাকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হতো না। কাজেই আমি এসব রাজনীতিবিদকে বলে দিতে চাই, এই ওসমান হাদির বাংলাদেশে ভারতের দালাল কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যেতেও পারবে না ক্ষমতায় টিকে থাকতেও পারবে না।

ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে আপনারা খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং হাদির আঁততায়ী যারা ছিল তারা যদি ভারতে আশ্রয় নিয়ে থাকে তাদের হস্তান্তর করুন। প্রত্যার্পণ করুন, না হলে আমি হাদির রক্তের কসম দিয়ে বলছি- বাংলাদেশের প্রতিটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করবো। ২৫ তারিখের মধ্যে যদি এই খুনিকে পাঠিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে বাংলাদেশে কর্মরত প্রতিটি ভারতীয়ের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করতে হবে।

