জরুরি বৈঠকে তারেক রহমান
জরুরি বৈঠকে বসেছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি। বৈঠকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করছেন।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৯টায় গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
দলীয় সূত্র জানিয়েছে, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক বিষয় এবং সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
বৈঠকে সরাসরি উপস্থিত রয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাউদ্দিন আহমেদ, বেগম সেলিমা রহমান এবং মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।
এছাড়া ভার্চুয়ালি বৈঠকে যুক্ত হয়েছেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
দলীয় সূত্র জানায়, বৈঠক শেষে প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা জানানো হতে পারে।
