  2. রাজনীতি

আগ্রাসনবিরোধী যাত্রা শুরু এনসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বাংলামোটর থেকে আগ্রাসনবিরোধী যাত্রা শুরু করে এনসিপি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আগ্রাসনবিরোধী যাত্রা শুরু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয় থেকে এই যাত্রা শুরু হয়।

রোডম্যাপ অনুযায়ী, আগ্রাসনবিরোধী এই যাত্রা বাংলামোটর মোড় থেকে কাঁটাবন মোড়, নীলক্ষেত মোড়, পলাশীর মোড় হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হবে।

যাত্রায় জাতীয় পতাকা বহনকারী দল, হাতে-মুখে বিজয় দিবসের স্টিকার, কপালে জাতীয় পতাকা বেঁধে নোতাকর্মীরা অংশ নিয়েছেন।

এতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন, কেন্দ্রীয় নেতারাসহ ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের নেতাকর্মীরা উপস্থিত আছেন।

