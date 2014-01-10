প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে নাহিদ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর ভবনে হামলা ভাঙচুর ও আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।
এ ঘটনায় ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও দলটির নেতারা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি ভবনটি পরিদর্শনে আসেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের নেতারা। এছাড়াও এনসিপির অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে শরিফ ওসমান হাদি মারা যান।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।
শরিফ ওসমান হাদি মারা যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা।
