প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে নাহিদ
ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও দলটির নেতারা/ছবি-সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর ভবনে হামলা ভাঙচুর ও আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

এ ঘটনায় ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও দলটির নেতারা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি ভবনটি পরিদর্শনে আসেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি অ‍্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের নেতারা। এছাড়াও এনসিপির অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শনে নাহিদ

গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে শরিফ ওসমান হাদি মারা যান।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।

শরিফ ওসমান হাদি মারা যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা।

কেআর/এমআরএম/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।