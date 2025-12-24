তারেক রহমানের নিরাপত্তায় এসএসএফ চাওয়া হয়নি: শামসুল ইসলাম

তারেক রহমানের নিরাপত্তায় এসএসএফ চাওয়া হয়নি: শামসুল ইসলাম
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছেন। তার নিরাপত্তায় সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
তবে তারেক রহমানের নিরাপত্তায় সরকারের কাছে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) চাওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন তার প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার (অব.) শামসুল ইসলাম।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে শামসুল ইসলাম জানান, তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করছে। তার যতটুকু নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে, তার চেয়েও বেশি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
