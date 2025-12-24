নতুন কমিটি পাচ্ছে ছাত্রশিবির
২৬ ডিসেম্বর ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন হবে। এই সম্মেলনে আগামী এক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন করা হবে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ছাত্রশিবিরের প্রচার বিভাগ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার) রাজধানীর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন। দিনব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনে সারাদেশের সব সদস্য অংশগ্রহণ করবেন।
সকাল ৮টায় অর্থসহ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হবে। সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা ও প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ মেহমান ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারসহ অতিথিদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুপুর ১টায় প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হবে।
স্বল্প বিরতির পর দুপুর ২টা থেকে সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন শুরু হবে। সমাপনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন, সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে বার্ষিক সদস্য সম্মেলনের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।
