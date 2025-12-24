নেতাকর্মীদের সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান দুদুর
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু।
তিনি বলেছেন, নির্বাচিত সরকার হবে জনগণের সরকার। দীর্ঘ ১৮ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণ এই সরকার অর্জন করতে যাচ্ছে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বাংলাদেশ প্রত্যাগত প্রবাসী দলের উদ্যোগে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, তারেক রহমানের আগমন হবে দেশের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাকে বরণ করতে মানুষের উপস্থিতি জনসমুদ্রে পরিণত হবে। এই অভ্যর্থনা হবে ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা।
তিনি তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে আসা সবাইকে সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি ও ধানের শীষ জয়লাভ করবে এটা শুধু দেশের মানুষ নয়, সারা দুনিয়া জানে। এর কোনো বিকল্প নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ছাত্রদলের সাবেক এ সভাপতি বলেন, প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশ হওয়ার সুযোগ নেই। নিজেদের ভেতরের কিছু অসঙ্গতি থাকলেও তা ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নির্বাচন ও সরকার গঠন না হলে দেশ বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে।
তিনি দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এবং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতায় দোয়ার অনুরোধ করেন।
আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মো. রহমতুল্লাহ, সালাউদ্দিন খান পিপিএম, সংগঠনটি সভাপতি এসএম সোহরাব হোসেন, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন ও জিয়াউর রহমান সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন খোকন প্রমুখ।
