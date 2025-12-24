তারেকের ফেরার দিনে সম্ভাব্য জনদুর্ভোগে বিএনপির আগাম দুঃখপ্রকাশ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমন এবং তাকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কেন্দ্র করে সম্ভাব্য জনদুর্ভোগের জন্য আগাম দুঃখ প্রকাশ করেছে বিএনপি।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বক্তব্য দেন তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও সংবর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক এবং দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, বিমানবন্দর থেকে সরাসরি দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন তারেক রহমান। পথে তিনি অল্প সময়ের জন্য ৩০০ ফিট এলাকাজুড়ে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং সেখানে দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।
তিনি আরও জানান, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তারেক রহমান ছাড়া আর কোনো বক্তা থাকবেন না।
