আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রিয় মাতৃভূমিতে আসতে পেরেছি: তারেক রহমান

আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রিয় মাতৃভূমিতে আসতে পেরেছি: তারেক রহমান
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পেরেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর ৩০০ ফিট সড়কে গণসংবর্ধনা মঞ্চে এ মন্তব্য করেন তিনি।
বক্তব্যের শুরুতে তারেক রহমান বলেন, প্রিয় বাংলাদেশ। মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। আমার সামনে উপস্থিত প্রিয় ভাই-বোনরা। মিডিয়ার সামনে সারা বাংলাদেশের যারা দেখন এই অনুষ্ঠান। আসসালামু আলাইকুম। আজ প্রথমেই আমি রাব্বুল আলামিনের দরবারে হাজারো লক্ষ্য, কোটি শুকরিয়া জানাই। রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আজ আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পেরেছি আপনাদের দোয়ায়।
এমএমএ/এমআইএইচএস