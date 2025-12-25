আসিফ মাহমুদ
তারেক রহমানের দেশে ফেরা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় গতি সঞ্চার করবে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় গতি সঞ্চার করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন।
দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তনে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান আসিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, এই প্রত্যাবর্তন শুধু একজন রাজনৈতিক নেতার ঘরে ফেরা নয়, এটি গণতন্ত্র ও মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে থেকেও তিনি নিজ দল, দেশ ও জনগণের সঙ্গে আত্মিক ও আদর্শিকভাবে যুক্ত থেকেছেন।
‘আশা করি, তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নতুন গতি সঞ্চার করবে,’ যোগ করেন আসিফ মাহমুদ।
তিনি লেখেন, ‘দেশের জন্য, মানুষের জন্য আপনার পথচলা হোক সফল ও কল্যাণকর।’
এনএস/একিউএফ/জেআইএম