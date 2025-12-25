  2. রাজনীতি

জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটের গুঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির লোগো/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জোটভুক্ত হওয়ার গুঞ্জন চলছে। বিষয়টি সামনে আসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আব্দুল কাদেরের এক ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে কাদের লেখেন, ‘তারুণ্যের রাজনীতির কবর রচিত হতে যাচ্ছে। এনসিপি অবশেষে জামায়াতের সাথেই সরাসরি জোট বাঁধতেছে। সারা দেশে মানুষের, নেতাকর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে গুটিকয়েক নেতার স্বার্থ হাসিল করতেই এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল এই জোটের ঘোষণা আসতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে কার্যত এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।’

ফেসবুকে দেওয়া ওই পোস্টে আব্দুল কাদের আসন ভাগাভাগিসহ আরও অনেক বিষয় সামনে এনেছেন। এরপরই মূলত জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোটে যাওয়া নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম হয়েছে।

তবে এনসিপি কিছুদিন আগে এবি পার্টি এবং রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটায়। তবে জামায়াতের সঙ্গে জোটে গেলে গণতান্ত্রিক সংস্কার জোটের কী হবে—সেসব বিষয়ে বা জামায়াতের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে জোটে যাচ্ছে কি-না, সেসব বিষয়ে এখনো বক্তব্য জানায়নি এনসিপি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন জাগো নিউজকে বলেন, জামায়াতের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এখনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি। আলোচনা তো হতেই পারে।

