অনেকেই আসতে চান, এ মুহূর্তে সবাইকে জায়গা দেওয়া কঠিন: জামায়াত আমির

অনেকেই আসতে চান, এ মুহূর্তে সবাইকে জায়গা দেওয়া কঠিন: জামায়াত আমির
অনেকেই আসতে চান, কিন্তু এ মুহূর্তে সবাইকে জায়গা দেওয়া (অ্যাকমোডেট) কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান।
তিনি বলেন, আমরা ৮ দল অনেক দিন ধরে একসঙ্গে আন্দোলন করে আসছি। এখন কেউ আসতে চাইলে সবাইকে কবুল করবো। তবে এই মুহূর্তে সবাইকে একসঙ্গে অ্যাকমোডেট করা আমাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তারপরও যদি কোনো বিশেষ বিষয় থাকে, তাহলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেব।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে জামায়াতে ইসলামীসহ ৮ দলের জরুরি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
১০ দলের মধ্যে আসন বণ্টন কবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা সবাই সবার হাতে আসন তুলে দেব। যার যে যোগ্যতা, তার ভিত্তিতেই আসনগুলো তুলে দেব। খুব শিগগির আসন ঘোষণা হবে।
