  2. রাজনীতি

অনেকেই আসতে চান, এ মুহূর্তে সবাইকে জায়গা দেওয়া কঠিন: জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
অনেকেই আসতে চান, এ মুহূর্তে সবাইকে জায়গা দেওয়া কঠিন: জামায়াত আমির

অনেকেই আসতে চান, কিন্তু এ মুহূর্তে সবাইকে জায়গা দেওয়া (অ্যাকমোডেট) কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, আমরা ৮ দল অনেক দিন ধরে একসঙ্গে আন্দোলন করে আসছি। এখন কেউ আসতে চাইলে সবাইকে কবুল করবো। তবে এই মুহূর্তে সবাইকে একসঙ্গে অ্যাকমোডেট করা আমাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তারপরও যদি কোনো বিশেষ বিষয় থাকে, তাহলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেব।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে জামায়াতে ইসলামীসহ ৮ দলের জরুরি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

১০ দলের মধ্যে আসন বণ্টন কবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা সবাই সবার হাতে আসন তুলে দেব। যার যে যোগ্যতা, তার ভিত্তিতেই আসনগুলো তুলে দেব। খুব শিগগির আসন ঘোষণা হবে।

আরএএস/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।