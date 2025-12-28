চট্টগ্রাম-৬ আসনে প্রার্থী বদল, বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন আকবর

চট্টগ্রাম-৬ আসনে প্রার্থী বদল, বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন আকবর
চট্টগ্রামের আরও একটি সংসদীয় আসনে প্রাথমিকভাবে ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তন করে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। দলটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য গোলাম আকবর খন্দকার চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেলে গোলাম আকবর খন্দকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রোববার বিকেলেই তিনি দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। মনোনয়ন পাওয়ায় তিনি আনন্দিত বলে জানান।
এর আগে, গত ৪ ডিসেম্বর রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চট্টগ্রাম-৬ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে পদ স্থগিত) গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। রোববার তার মনোনয়ন বাতিল করে গোলাম আকবর খন্দকারকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় বিএনপি।
এর আগে, গত শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) চট্টগ্রামের আরও দুটি সংসদীয় আসনে প্রাথমিকভাবে ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তন করে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয় বিএনপি।
এমআরএএইচ/এমএমকে/এমএস