প্রথম দিনের অফিস শেষে মাকে দেখতে এভার কেয়ারে তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৬ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) পুর ১টা ৪৩ মিনিটে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আসেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গুলশানে দলের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রথম দিনের দাপ্তরিক কার্যক্রম শেষ করে কার্যালয় ত্যাগ করেছেন। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাত ১০টা ২৮ মিনিটের দিকে তিনি গুলশান কার্যালয় ত্যাগ করেন। সেখান তিনি সোজা চলে যান এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মায়ের খবর নিতে। রাত ১০টা ৫৭ মিনিটের দিকে তিনি হাসপাতালে পৌঁছান।

প্রথমদিন তারেক রহমান প্রায় নয় ঘণ্টা অফিস করেন। এর আগে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর ১টা ৪৩ মিনিটে তিনি গুলশান কার্যালয়ে পৌঁছান। সেসময় দলের শীর্ষ নেতারা তাকে স্বাগত জানান।

কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেগম সেলিমা রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস ছাত্তার ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিথ আউয়াল।

এদিন সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের গুলশান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট দুই আসনের দলীয় সমন্বয়কদের উপস্থিতিতে তিনি মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করেন। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনে নির্বাচনী কার্যক্রমে তারেক রহমানের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আব্দুস সালাম।

আব্দুস সালাম ওই আসনের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের আরেক সদস্য অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনারও নির্বাচনী কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে নেতৃত্ব দেবেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন জানান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রথমবার অফিস করলেন। নির্বাচন ও দেশের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

