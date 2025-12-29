  2. রাজনীতি

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ববি হাজ্জাজ, লড়বেন ধানের শীষ প্রতীকে

প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা-১৩ আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী ববি হাজ্জাজ। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার মো. ইউনুচ আলী হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা আশাবাদী আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। ইসি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন।

কৌশলগত কারণে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা জোটে ছিলাম, জোটে আছি। বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকেই আমাদের সহযোগিতা করছে। কৌশলগত কারণে আমরা এক মার্কায় নির্বাচন করবো। প্রথম থেকেই বিএনপি নেতাকর্মীরা সহযোগিতা করছেন।

গত ২৪ ডিসেম্বর এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ নিজ দল ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দেন।

