দুপুর পর্যন্ত কেউ মনোনয়ন জমা দেননি ঢাকা জেলা কার্যালয়ে

দুপুর পর্যন্ত কেউ মনোনয়ন জমা দেননি ঢাকা জেলা কার্যালয়ে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন রাজধানীর পাঁচটি উপজেলাভিত্তিক আসনের জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে সকাল থেকে প্রার্থীদের ভিড় বা শোডাউন দেখা যায়নি। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের অধীনে রয়েছে ঢাকা-১, ঢাকা-২, ঢাকা-৩, ঢাকা-১৯ ও ঢাকা-২০ আসন। এর অধীনে আরও সাতটি সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় খোলা হয়েছে।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, কার্যালয়টিতে সকাল ৯টা থেকে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জাগো নিউজে বলেন, ঢাকা-১, ঢাকা-২, ঢাকা-৩, ঢাকা-১৯ ও ঢাকা-২০ আসনের ৬২টি মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন বিভিন্ন দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত কোনো মনোনয়নপত্রও জমা পড়েনি। প্রার্থীদের সুবিধায় এই আসনগুলোর জন্য উপজেলাভিত্তিক অন্য সাতটি সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়েও মনোনয়নপত্রও জমার তথ্য পাওয়া যায় এখন পর্যন্ত।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো প্রার্থী মিছিল বা শোডাউন নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন না। একজন প্রার্থীর সঙ্গে সর্বোচ্চ ৫ জন সমর্থক আসতে পারবেন। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রার্থিতা বাতিলসহ ৬ মাসের জেল অথবা দেড় লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। বর্তমানে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর আগামীকাল ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে বাছাই প্রক্রিয়া। বাছাইয়ে বাদ পড়া প্রার্থীদের আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে ৫ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে। নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর শেষ সময় বা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ জানুয়ারি। এর পরদিন অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং চূড়ান্তভাবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত এই সংসদ নির্বাচন।
এবারের নির্বাচনে একজন প্রার্থী ভোটার প্রতি গড়ে সর্বোচ্চ ১০ টাকা নির্বাচনি ব্যয় করতে পারবেন। আজকের নির্ধারিত সময়ের পর আর কোনো মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
