১৯ বছর পর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে

উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীরা, নতুন করে দেশ গঠনের আহ্বান তারেক রহমানের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

দীর্ঘ ১৯ বছর পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। কার্যালয়ে তাকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীরা। উজ্জীবিত নেতাকর্মীদের নতুন করে দেশ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৬ মিনিটে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছান তারেক রহমান। দীর্ঘ ১৯ বছর পর বসেন চিরচেনা দলীয় কার্যালয়ে। এর আগে সর্বশেষ ২০০৬ সালে তিনি দলীয় প্রধান কার্যালয়ে যান।

কার্যালয়ে পৌঁছালে দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী ও কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ফুল দিয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অভ্যর্থনা জানান। এসময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, যুগ্ম-মহাসচিব হাবিবুন্নবী খান সোহেল, দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা এবংকেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, আজ এখানে কোনো অনুষ্ঠান নেই। রাস্তা বন্ধ রাখলে সাধারণ মানুষের চলাফেরায় অসুবিধা হবে। তাই আমরা চেষ্টা করবো রাস্তাটি যত দ্রুত সম্ভব খুলে দেওয়ার জন্য, যেন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সঙ্গে যখন কর্মসূচি দেবে, আমি বক্তব্য রাখবো। সবাই দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ আমিও দোয়া করি যে সবাই সুস্থ ও ভালো থাকুন। আমাদের যার যতটুকু অবস্থান আছে, সেখান থেকে আসুন আমরা আমাদের দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি।

কেএইচ/ইএ/এএসএম

