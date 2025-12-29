চীনের মেডিকেল ভিসায় ট্রাভেল এজেন্সির গ্যারান্টি লেটার বাধ্যতামূলক

চীনের মেডিকেল ভিসায় ট্রাভেল এজেন্সির গ্যারান্টি লেটার বাধ্যতামূলক
চীনের মেডিকেল ভিসার ক্ষেত্রে ট্রাভেল এজেন্সির গ্যারান্টি লেটার বাধ্যতামূলক করেছে ঢাকার চীনা দূতাবাস। ট্রাভেল এজেন্সির গাফিলতি ও অনিয়মের কারণে ভিসা আবেদন বাতিল হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্যারান্টি লেটার ছাড়া এখন থেকে মেডিকেল ভিসার অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) চিকিৎসা ভিসা সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ নোটিশে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস।
নোটিশে বলা হয়, সম্প্রতি কিছু ট্রাভেল এজেন্সির গাফিলতি বা ভুলের কারণে অনলাইন আবেদন ফরমের নির্দিষ্ট অংশ সঠিকভাবে পূরণ না হওয়া এবং জাল আবেদন জমা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে একাধিক মেডিকেল ভিসার আবেদন ফেরত দেওয়া হয়েছে, যা আবেদনকারীদের আর্থিকসহ নানা ক্ষতির মুখে ফেলেছে।
আবেদনকারীদের বৈধ অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা এবং অনিয়ম দ্রুত শনাক্ত ও জবাবদিহির আওতায় আনতে অনলাইন আবেদন ফরম হালনাগাদ করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মেডিকেল ভিসার জন্য ‘ট্রাভেল এজেন্সি গ্যারান্টি লেটার’ সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। এই লেটার ছাড়া অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে না এবং তা ফেরত দেওয়া হবে।
এতে আরও বলা হয়, আবেদনকারীদের নিজ নিজ ভিসা আবেদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাভেল এজেন্সির কার্যক্রম তদারকির অনুরোধ জানানো হচ্ছে। একই সঙ্গে নির্ধারিত সব নথি সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিকভাবে জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে, যেন ভিসা প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না ঘটে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভিসা না পেলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শও দিয়েছে দূতাবাস। পাশাপাশি আবেদনকারীদের ট্রাভেল এজেন্সি বা অন্য কারও বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা বক্তব্যে প্রভাবিত না হতে সতর্ক করা হয়েছে, যেমন ভিসা প্রক্রিয়াকে অতিরঞ্জিতভাবে জটিল দেখানো বা অযৌক্তিকভাবে ভিসা ফি বাড়িয়ে বলা।
নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, কোনো ট্রাভেল এজেন্সি প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে, ভুল তথ্য দিলে, জাল আমন্ত্রণপত্র জমা দিলে অথবা সময়মতো অনলাইন আবেদন সম্পন্ন না করে আবেদনকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করলে সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে জমা দেওয়া আবেদন সামগ্রী গ্রহণ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত রাখার অধিকার চীনা দূতাবাস সংরক্ষণ করে।
জেপিআই/ইএ/এএসএম