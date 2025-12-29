নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের অপেক্ষায় মানুষ: আমীর খসরু

নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের অপেক্ষায় মানুষ: আমীর খসরু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনের প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে দেশের মানুষ নানা ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যারা জীবন দিয়েছেন, গুম-খুনের শিকার হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছেন কিংবা চাকরি হারিয়েছেন, সেই সব ত্যাগের বিনিময়েই মানুষ আজ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছেন।
আমীর খসরু বলেন, দেশের মানুষ এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে সংসদ গঠন করতে এবং একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। যে সরকার ও সংসদ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, আজ বাংলাদেশের মানুষ তাদের মালিকানা ফিরে পেয়েছে। এটি আনন্দের দিন। দেশ গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে পাওয়ার পথে রয়েছে। এই আনন্দ শুধু কোনো একটি দলের নয়, যারা আন্দোলন করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, শহীদ হয়েছেন কিংবা পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন এই দিনটি সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
১০ দলীয় জোট প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই অধিকার আছে তারা কীভাবে নির্বাচনে অংশ নেবেন এবং কী ধরনের কৌশল গ্রহণ করবেন। এটিকে বিএনপি স্বাগত জানায়। শেষ পর্যন্ত জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে কার মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ফিরে এসেছে।
উন্নয়ন বিষয়ে আমীর খসরু বলেন, উন্নয়ন বলতে সঠিক ও টেকসই উন্নয়ন বোঝাতে হবে। এমন উন্নয়ন নয়, যেখানে অনিয়ম বা লুটপাট থাকে। এমন উন্নয়ন চাই, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ সুফল পায়।
বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি বলেন, এটি গঠনতন্ত্রের বাইরে কিছু নয়। প্রার্থী প্রত্যাহারের সুযোগ রয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ। অতীতেও এমন হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। দীর্ঘদিন প্রকৃত নির্বাচন না হওয়ায় মানুষের মধ্যে এবার ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। এসব বিষয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাধান হবে।
এমআরএএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম