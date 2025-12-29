  2. রাজনীতি

যোগ দিয়েই এনসিপির মুখপাত্র হলেন আসিফ মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৩ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
যোগ দিয়েই এনসিপির মুখপাত্র হলেন আসিফ মাহমুদ
আসিফ মাহমুদ

অন্তর্বর্তী সরকার থেকে সদ্য বিদায় নেওয়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এনসিপিতে যোগ দিয়েই তিনি পেয়েছেন দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ে এই ঘোষণা দেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

তিনি বলেন, আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ এনসিপির রাজনৈতিক পর্ষদের একটি জরুরি সভার সিদ্ধান্তে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সরকার থেকে পদত্যাগের পর ঢাকা-১০ আসনের মনোনয়ন কিনেছিলেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি নির্বাচন থেকে সরে আসলেন।

এনএস/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।