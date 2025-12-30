নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ে চলছে কোরআন খতম

নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ে চলছে কোরআন খতম
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাত দিনের শোক কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোরআন খতম শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় কোরআন খতম দেওয়া শুরু হয়।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, শোক কর্মসূচির অংশ হিসেবে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, এ কোরআন খতম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মসূচিতে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিএনপি সাত দিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও দলীয় কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।
এদিকে, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত (৩১ ডিসেম্বর এবং ১ ও ২ জানুয়ারি) তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এছাড়া বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সারাদেশে সাধারণ ছুটি থাকবে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন খালেদা জিয়া। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
কেএইচ/এসএনআর/জেআইএম