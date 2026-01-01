খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারতে এসে অঝোরে কান্না

খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারতে এসে অঝোরে কান্না
লাখ লাখ মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় স্বামী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এখনো শোকে মুহ্যমান দেশের মানুষ। প্রিয় মানুষটি চিরবিদায় নিলেও তার কবর জিয়ারত করতে ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
বৃহস্পতিবারও (১ জানুয়ারি) সদ্যপ্রয়াত খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করতে আসেন অনেক মানুষ। তবে তারা ভেতরে ঢুকতে পারেননি। বাধ্য হয়ে বিজয় সরণিতে ব্যারিকেডের সামনেই মোনাজাত শুরু করেন এক ব্যক্তি, অঝোরে কান্না করতে থাকেন তিনি।
আজ বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর বিজয় সরণি এলাকায় এমন দৃশ্য দেখা যায়। যদিও ১১টার পর বিজয় সরণির ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলা হয় এবং কবরের কাছাকাছি সড়ক (বেইলি ব্রিজ) পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।
এদিন দেখা যায়, সকাল থেকেই দু-একজন করে কবর জিয়ারত করতে আসতে থাকেন। তাদের মধ্যে কেউ বিএনপির নেতাকর্মী আবার কেউ একেবারেই সাধারণ মানুষ। তারা এসেছেন খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ ভালোবাসাটুকু অর্পণ করতে।
মবিনুল ইসলাম নামের একজন এসেছেন ফেনী থেকে। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আমি কোনো দল করি না। কিন্তু বেগম জিয়াকে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। তার দেশ শাসনের সময়গুলো আমার মতে সোনালি সময়। এজন্যই ছুটে এসেছি।
