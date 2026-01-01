বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে জামায়াত আমির

বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে জামায়াত আমির
বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রবেশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে তিনি সেখানে যান।
বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে ডা. শফিকুর রহমান গুলশান কার্যালয়ে এসেছেন।
এ সময় তিনি তারেক রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শোক ও সমবেদনা জানান। পরে তিনি সেখানে রাখা শোক বইতে স্বাক্ষর করেন।
