ভোটের মাঠ থেকে বিদায় নিলেন খালেদা জিয়া

ভোটের মাঠ থেকে বিদায় নিলেন খালেদা জিয়া
২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এবারও নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য বগুড়া, দিনাজপুর ও ফেনীর তিনটি আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিতে পারলেন না।
ভোটের মাঠ থেকে দেশবাসীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা যান বেগম খালেদা জিয়া।
এসএনআর/জেআইএম