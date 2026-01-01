পোস্টাল ভোটের প্রক্রিয়া জানতে আগ্রহী নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পোস্টাল ভোটের প্রক্রিয়া জানতে আগ্রহী নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দা শর্মা বাংলাদেশের পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধন ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
শফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পোস্টাল ব্যালট চালু হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭ লাখ প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। তারা ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন।
প্রেস সচিব বলেন, গতকাল ৩১ ডিসেম্বর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতে পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধন ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়ে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশের পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে নেপাল সরকার। কারণ নেপালেরও বিপুলসংখ্যক নাগরিক বিদেশে থাকেন।
তিনি বলেন, পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড তৈরি করতে চায়, যাতে আশপাশের দেশগুলো তা অনুসরণ করতে পারে।
