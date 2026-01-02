খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় ধানমন্ডিতে দোয়া

খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় ধানমন্ডিতে দোয়া
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় রাজধানীর ধানমন্ডির ভূতের গলি জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বাদ জুমা এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম। দোয়া মাহফিলের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, খালেদা জিয়া সারাজীবন দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করেছেন। তার দেশপ্রেম ও সততা সত্যিকার অর্থেই সবার জন্য অনুকরণীয়।
আরও পড়ুন
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন জাইমা রহমান
আজ শেষ হচ্ছে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, বাদ জুমা হবে দোয়া
দোয়া মাহফিলে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি এলাকার মুসল্লি ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/কেএসআর/জেআইএম