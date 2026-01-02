টিএসসিতে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া-মাহফিল, ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ঢল

টিএসসিতে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া-মাহফিল, ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ঢল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় রাজধানীর টিএসসিতে দোয়া ও মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেল পৌনে ৫টায় টিএসসির সবুজ চত্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
গত ৩০ ডিসেম্বর সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।
এর আগে গত ২৩ নভেম্বর শেষ দফায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে কার্যত খালেদা জিয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন। এক মাসের বেশি সময় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকেরা তার চিকিৎসায় যুক্ত ছিলেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ৩০ ডিসেম্বর সকালে চিরবিদায় নেন তিনি।
