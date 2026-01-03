ঘন কুয়াশায়ও নেতাকর্মীদের ভিড়, খালেদা জিয়ার কবরে ফুলেল শ্রদ্ধা

ঘন কুয়াশায়ও নেতাকর্মীদের ভিড়, খালেদা জিয়ার কবরে ফুলেল শ্রদ্ধা
সকাল থেকেই রাজধানীতে পড়ছে ঘন কুয়াশা। জিয়া উদ্যান এলাকার দূরের কোনোকিছুই দেখা যাচ্ছে না সহজে। তবে পুরো উদ্যান এলাকার বিপরীত দৃশ্য দেখা যায় তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কবরের চারদিকে। ঘন কুয়াশায়ও এখানে কবর জিয়ারত করতে আসা নেতাকর্মীদের প্রচন্ড ভিড়।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে সমাধিস্থলের চারপাশে ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
সরেজমিনে দেখা যায়, ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে বিএনপি ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুল নিয়ে আসছেন। তারা কবরের বেদিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। পাশাপাশি বেদির সামনে দাঁড়িয়ে মরহুমার জন্য দোয়া করছেন। পাশেই মাইক থেকে ভেসে আসছে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের শব্দ। কবরের পাশেও ছোট একটি মঞ্চ করে কোরআন তিলওয়াতের জন্য জায়গা রাখা হয়েছে। সেখানে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করছেন।
মহিলা দলের কর্মী রাজিয়া সুলতানা জাগো নিউজকে বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন আমাদের আবেগের নাম। আমরা তার আদর্শে উজ্জীবীত হয়েই রাজনীতিতে এসেছিলাম। তাই সময় পেলেই তার কবরের কাছে ছুটে আসি। আমরা তাকে আমাদের মাঝেই বাঁচিয়ে রাখতে চাই।
সুমন বড়ুয়া নামে আরেক বিএনপি কর্মী বলেন, আমাদের বিএনপির নেতাকর্মীদের মূল আদর্শ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। আমাদের ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু আদর্শ এক। তাই এখানে এসেছি আমাদের প্রিয় নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে ভালো রাখেন।
