  2. রাজনীতি

আমজনতার তারেকের মনোনয়ন বৈধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
আমজনতার তারেকের মনোনয়ন বৈধ
সেগুনবাগিচায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে কথা বলছেন আমজনতার দলের সদস্য সচিব তারেক রহমান

ঢাকা-১২ আসনে আমজনতার দলের সদস্য সচিব মো. তারেক রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে সেগুনবাগিচায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অবস্থিত রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে তারেক রহমান নিজেই এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, হারি বা জিতি, ঢাকা-১২ আসনের মানুষের সঙ্গে আমাদের অনেক কথা আছে। প্রতীক বরাদ্দের পর আমরা প্রতীক দেখাবো। দল হিসেবে প্রজাপতি মার্কা পেয়েছি। প্রতীক বরাদ্দ হলেও সেটাই হবে।

তিনি বলেন, নির্বাচনে জিতলে এখানে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। খেলার মাঠ দখলমুক্ত করা হবে। মেয়েদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের ব্যবস্থা করা হবে।

একই আসনে লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) দলের মহাসচিব মোমিনুল আমিন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এসএম/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।