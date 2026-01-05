  2. রাজনীতি

মনোনয়ন ফিরে পেতে ইসিতে তাসনিম জারা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
মনোনয়ন ফিরে পেতে আপিল করতে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) গেছেন ঢাকা-৯ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও এনসিপির সদ্য পদত্যাগ করা নেত্রী ডা. তাসনিম জারা।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে ইসিতে যান জারা। এর আগে গত ৩ জানুয়ারি জারার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। ঢাকা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জারার মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা বাতিলের বিরুদ্ধে আজ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আপিল কার্যক্রম।

আপিলের জন্য আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে অঞ্চলভিত্তিক ১০টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। আগামী ৯ জানুয়ারি বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থী, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রার্থীর লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেউ ইসিতে আপিল করতে পারবেন।

