  2. রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টার পাঠানো শোকবার্তা গ্রহণ করলেন তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার পাঠানো শোকবার্তা গ্রহণ করলেন তারেক রহমান
শোকবার্তা গ্রহণ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল

প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে শোকবার্তা পাঠানো হয়েছে। শোকবার্তা গ্রহণ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ শোকবার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিএনপির সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের একান্ত সচিব–২ এস এম খাইরুল ইসলাম (সজীব) প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে শোকবার্তাটি কার্যালয়ে পৌঁছে দেন।

এরপর প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে পাঠানো শোকবার্তা গ্রহণ করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এসময় বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

কেএইচ/ইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।