জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার কর্মকাণ্ডের দায়মুক্তি দাবি

জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার কর্মকাণ্ডের দায়মুক্তি দাবি
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গত বছরের ১ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সব কর্মকাণ্ডের দায়মুক্তি দাবি করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিনগত রাত সাড়ে ১২টায় সংগঠনটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ দাবি জানানো হয়ে।
এতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলার সদস্যসচিব মাহাদী হাসানের মুক্তিসহ দুই দফা দাবি জানানো হয়েছে। সেগুলো হলো-
১. রাতের (আজ রাতের) মধ্যেই মাহাদীর নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং হবিগঞ্জ সদর থানার ওসিকে প্রত্যাহার করতে হবে।
২. জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ১ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত সব কর্মকাণ্ডের জন্য দায়মুক্তি প্রদান করে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অধ্যাদেশ জারি করতে হবে।
মাহাদী হাসানের মুক্তির দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচিও পালন করছে সংগঠনটি।
