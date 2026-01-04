ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় মশাল মিছিল

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় মশাল মিছিল
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা ও দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক অপহরণের প্রতিবাদে ঢাকায় মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মশাল মিছিলটি পুরানা পল্টন মোড় থেকে শুরু হয়ে কদম ফোয়ারা, বিজয়নগর পানির ট্যাংক ঘুরে পুরানা পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।
মশাল মিছিল পরবর্তী বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ডা. আবু সাঈদ। বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম নান্নুর সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম, গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন, হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার হায়াৎ, যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রায়হানউদ্দিন।
সমাবেশে বক্তারা ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক মুক্তির দাবি জানান। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভেনেজুয়েলায় হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর দাবি জানান।
সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে বিশ্বব্যাপী অশান্তি, যুদ্ধ বাঁধিয়েছে। ভেনেজুয়েলা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে মিথ্যা অজুহাতে হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতিনিধি মাদুরোকে অপহরণ করেছে। আমেরিকার মূল লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার খনিজসম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া। আমরা ভেনেজুয়েলায় হামলার নিন্দা জানিয়ে বিশ্ববাসীকে প্রতিরোধের আহ্বান জানাই। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পদকে যারা বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে চায় তাদের বিরুদ্ধেও জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।
সভাপতির বক্তব্যে ডা. আবু সাঈদ বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব মানবতার শত্রু। তাকে প্রতিরোধ করা বিশ্বের বিবেকবান সব মানুষের দায়িত্ব। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে আহ্বান জানাই ভেনেজুয়েলায় হামলার প্রতিবাদ জানাতে। তবে সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট সরকার তা করবে কি না আমরা সন্দিহান। আমরা সমগ্র বিশ্বের জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।
