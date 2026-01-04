সাবেক এমপি সালেক চৌধুরীকে দলীয় সব পদ থেকে বহিষ্কার করলো বিএনপি

সাবেক এমপি সালেক চৌধুরীকে দলীয় সব পদ থেকে বহিষ্কার করলো বিএনপি
সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ড. সালেক চৌধুরীকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলীয় সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। দলীয় নীতি ও সংগঠন পরিপন্থি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রিজভী জানান, দলীয় শৃঙ্খলা ও নীতি পরিপন্থি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় সালেক চৌধুরীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
