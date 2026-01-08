বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় এলাকায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে অবস্থান

বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় এলাকায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে অবস্থান
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে কয়েকজন নিজেদের ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয় দিয়ে অবস্থান নিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে তারা একটি ব্যানার নিয়ে এ অবস্থান নেন এবং বিএনপির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
ব্যানারে লেখা ছিল ‘মাদার অব ডেমোক্রেসির পরিসমাপ্তি (১৯৪৫-২০২৫)। সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, আপসহীন নেত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবার শোকাহত।’
অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মো. কবির, মো. লিটন, মো. শাকিব, মো. শাকিল বেপারী ও মো. শামীম নামের কয়েকজন।
