  2. রাজনীতি

বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় এলাকায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে অবস্থান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে অবস্থান/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে কয়েকজন নিজেদের ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয় দিয়ে অবস্থান নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে তারা একটি ব্যানার নিয়ে এ অবস্থান নেন এবং বিএনপির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

ব্যানারে লেখা ছিল ‘মাদার অব ডেমোক্রেসির পরিসমাপ্তি (১৯৪৫-২০২৫)। সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, আপসহীন নেত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবার শোকাহত।’

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মো. কবির, মো. লিটন, মো. শাকিব, মো. শাকিল বেপারী ও মো. শামীম নামের কয়েকজন।

কেএইচ/একিউএফ/জেআইএম

