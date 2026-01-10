নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চল সফর স্থগিত
নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পূর্ব নির্ধারিত উত্তরাঞ্চল সফর স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে বিএনপির মহাসচিব এ তথ্য জানান। আগামী ১১ জানুয়ারি এই সফর হওয়ার কথা ছিলো।
মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে ১১ জানুয়ারির তারেক রহমানের উত্তরবঙ্গের সফর স্থগিত করা হয়েছে।
এসময় তিনি আরও জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুজনিত কারণে দলের চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় স্থায়ী কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শূন্য পদে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে তারেক রহমানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তিনি দলীয় গঠনতন্ত্র অনুসারে বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
বেগম খালেদা জিয়ার জানাজার নামাজে মানুষের সমাগম হওয়ায় দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
এসময় মির্জা ফখরুল আরও বলেন, নির্বাচন বানচাল করতে একটি মহল চক্রান্ত করছে, ওসমান হাদি এবং বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে মুসাব্বিরকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি। এধরনের হত্যাকাণ্ড চলতে থাকলে নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হবে, তাই সরকারকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।
রাত ৯টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত গুলশানের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকটি সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
বৈঠকে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন- দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, বাবু গয়েশ্বর রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেগম সেলিমা রহমান এবং মেজর অবঃ হাফিজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এনএইচআর