  2. রাজনীতি

চেয়ারম্যান নির্বাচিত: তারেক রহমানকে বিএনপি নেতাকর্মীদের অভিনন্দন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩২ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
দেশে ফিরে নেতাকর্মীদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন তারেক রহমান/ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারম্যানের শূন্যপদে দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির জরুরি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেন তিনি।

এরপর ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইডেন কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক সেলিনা সুলতানা নিশিতা এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ’।

ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মতিউর রহমান লিখেছেন, ‘অভিনন্দন রইলো লিডার… বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জনাব তারেক রহমান’।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, কংগ্রাচুলেশন্স’।

তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমান তাজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন মাননীয় চেয়ারম্যান’।

ফেসবুকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মোরশেদ আলম লিখেছেন, ‘অভিনন্দন ভাইয়া। শুভ হোক আপনার আগামী পথচলা’।

এদিকে, তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান সোহেল লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বিএনপির নতুন চেয়ারম্যান হওয়ায় তারেক রহমানকে অনেক দোয়া ও শুভকামনা। শহীদ জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত এই দলটির চতুর্থ চেয়ারম্যান হিসেবে এক জটিল সময়ে তিনি দায়িত্ব নিলেন। পূর্বসূরিদের মতো তিনিও যেন দলের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ ও জাতির নেতা হয়ে উঠতে পারেন’।

কেএইচ/এএমএ/এমএস

