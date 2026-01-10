গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়

গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা বিনিময়
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেশের গণমাধ্যমের সম্পাদক, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় চলছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) বেলা ১১টা ২০ মিনিটে ঢাকার বনানীতে শেরাটন হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়।
দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকার পর জাতীয় সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ সংস্থা ও অনলাইন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের লক্ষ্যেই এই আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের পাশাপাশি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকরা উপস্থিত রয়েছেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিএনপির নেতাদের মধ্যে রয়েছেন- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান, স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম), আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ড. আব্দুল মঈন খান, মির্জা আব্বাস এবং গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।
এছাড়া, অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন, যুগ্ম মহাসচিব ড. হুমায়ূন কবির, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ড. মাহদী আমিন, বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন অসীম এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার।
গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন- দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক ও বিএনপি উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য কবি আব্দুল হাই শিকদার, আমাদের সময় পত্রিকার সাবেক নির্বাহী সম্পাদক এহসান মাহমুদ, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের এডিটর ইনাম আহমেদ, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক মাহাবুবুল আলম, রয়টার্সের সিনিয়র সাংবাদিক রুমা পল, মানবজমিন পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সিনিয়র রিপোর্টার ইমতিয়াজ আহমেদ, দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক ড. মাহফুজ আনাম , জাগো নিউজ ২৪.কম এর সম্পাদক জিয়াউল হক এবং নাগরিক টিভির প্রধান বার্তা সম্পাদক দ্বীপ আজাদ।
এছাড়া, বিভিন্ন জাতীয় ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকসহ আনুমানিক ৩০০ থেকে ৩৫০ জন গণমাধ্যমকর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন।
