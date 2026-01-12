শুনানির তৃতীয় দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জাপার ৩ জন, নামঞ্জুর ২
আপিল শুনানির তৃতীয় দিনে জাতীয় পার্টির (জাপা) তিনজন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। তবে দুই প্রার্থীর আবেদন নামঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় দিনের আপিল শুনানি শেষে জাপা মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী এ তথ্য জানান।
শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, আমাদের পাঁচটি আপিলের মধ্যে তিনটি মঞ্জুর হয়েছে। আর দুটি নামঞ্জুর করেছে কমিশন। আমরা ওই দুটির জন্য উচ্চ আদালতে যাবো।
তিনি বলেন, যাদের আপিল মঞ্জুর হয়েছে তারা হলেন- টাঙ্গাইল-৬ আসনের মো. মামুনুর রহিম, জামালপুর-১ আসনের একেএম ফজলুল হক এবং সাতক্ষীরা-৪ আসনের মো. আব্দুর রশিদ। এছাড়া যাদের আপিল না মঞ্জুর হয়েছে তারা হলেন- সুনামগঞ্জ-৫ আসনের মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং মানিকগঞ্জ-২ আসনের এস এম আবদুল মান্নান।
জাপা মহাসচিব বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৫টি আপিল করেছি, এর মধ্যে ২১টি আপিল মঞ্জুর হয়েছে। তারা প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। বাকি চারজন উচ্চ আদালতে রিট করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৬৪৫টি আপিল আবেদন জমা পড়ে। নির্বাচন কমিশনে গত ৫ জানুয়ারি আপিল গ্রহণ শুরু হয়ে ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) শেষ হয়। এর আগে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্নিং কর্মকর্তারা ৭২৩টি মনোনয়ন বাতিল করেন।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে নির্বাচন কমিশনে আপিল শুনানি শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। শনিবার (১০ জানুয়ারি) ০১ থেকে ৭০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। রোববার (১১ জানুয়ারি) ৭১ থেকে ১৪০ নম্বর এবং সোমবার (১২ জানুয়ারি) ১৪১-২১০ নম্বর আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
সংশোধিত তফসিলের সূচি অনুযায়ী, ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল নিষ্পত্তি হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।
