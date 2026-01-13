  2. রাজনীতি

জাপা প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে ইসি অভিমুখে জুলাই ঐক্য

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জুলাই ঐক্য সংগঠনের মার্চ টু ইলেকশন কমিশন/ছবি: জাগো নিউজ

জাতীয় পার্টিসহ (জাপা) ১৪ দল ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) জোটের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবি নিয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কার্যালয়ের দিকে যাচ্ছে জুলাই ঐক্য।

সংগঠনটির নেতাকর্মীরা মার্চ টু ইলেকশন কমিশন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করতে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনের নিচে জড়ো হতে থাকেন। এরপর তারা ইসি কার্যালয় নির্বাচন ভবন অভিমুখে রওনা হন। পথে ইসলামী ফাউন্ডেশনের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙ্গার চেষ্টা করেন তারা।

এদিকে কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নির্বাচন ভবনে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কমিশনের সামনে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাড়তি সদস্য।

এসএম/একিউএফ/জেআইএম

