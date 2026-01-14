  2. রাজনীতি

মজিবুর রহমান মঞ্জু

নতুন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তদের কেউ পৃষ্ঠপোষকতা দেন না

প্রকাশিত: ০৬:৩৯ এএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: জাতীয় নির্বাচন ও প্রত্যাশা- শীর্ষক সংলাপে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মঞ্জু

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, সবাই নতুন রাজনীতিকে সাপোর্ট দিতে চান। কিন্তু নতুন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের ন্যাচারাল কজ হচ্ছে তেলে মাথায় তেল দেওয়া। এই নানা রকমের সংকটে দাঁড়িয়ে পৃথিবীতে যত নতুন রাজনীতি হয়েছে নিশ্চয়ই অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন মানে প্রত্যেক কেন্দ্রে ভোটার পাহাড়া দেওয়া ও প্রথাগত পদ্ধতিগুলোতে অংশগ্রহণ করা। এখন আমরা যারা নতুন রাজনৈতিক দল আমাদের তো তেমন সাংগঠনিক শক্তি তৈরি হয়নি। এছাড়া নানা ধরনের বুলিং ও টিজিংয়ের শিকার হতে হয় আমাদের।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: জাতীয় নির্বাচন ও প্রত্যাশা- শীর্ষক সংলাপে এসব কথা বলেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মঞ্জু।

তিনি বলেন, তরুণদের মধ্যে একটা অংশ ভাবছে আমি যদি একটা বড় রাজনৈতিক দলের সাপোর্ট না পাই তাহলে আমি তো নির্বাচিত হতে পারবো না। কারণ, নির্বাচন মানে প্রত্যেক কেন্দ্রে আপনাকে এজেন্ট দিতে হবে। নির্বাচন মানে প্রত্যেক কেন্দ্রে আপনার ভোটার পাহাড়া দেওয়া ও প্রথাগত পদ্ধতিগুলোতে অংশগ্রহণ করা। এখন আমরা যারা নতুন রাজনৈতিক দল আমাদের তো তেমন সাংগঠনিক শক্তি তৈরি হয়নি। এছাড়া নানা ধরনের বুলিং ও টিজিংয়ের শিকার হতে হয় আমাদের।

নতুন সরকারের কাছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশার কথা জানিয়ে মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘একটা রাজনৈতিক দল যদি সুশাসন দিতে পারে, সুশাসন যদি নিশ্চিত করতে পারে তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমরা যেভাবে তাত্ত্বিক পর্যালোচনাগুলো করছি সেই সঙ্গে আপনি যদি রাস্তার মানুষগুলোকে সংস্কার না করেন, তাদের সরানোর বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেন তাহলে আপনি যতই কাজ করেন কোনো লাভ হবে না।

