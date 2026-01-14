  2. রাজনীতি

‌‘তারেক রহমানকে ভোট দিতে না পারলে জীবন রেখে লাভ কী’

প্রকাশিত: ০৪:৪৩ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটার হতে নির্বাচন কমিশনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন আনোয়ার/ ছবি- জাগো নিউজ

বিএনপির সমর্থক আনোয়ার একজন রিকশাচালক। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ রিকশাচালকের বয়স ৫০ পার হলেও এখনো কোনো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। তবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে চান আনোয়ার।

দীর্ঘ ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরেছেন তারেক রহমান। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। এ নির্বাচনে তারেক রহমানকে ভোট দিতে চান আনোয়ার। তবে তিনি এখনো ভোটার হননি।

ভোটার হওয়ার দাবি নিয়ে বুধবার (১৪ জানুয়রি) সকাল থেকে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন আনোয়ার। ভোটার না হওয়া পর্যন্ত তিনি ইসির সামনে অবস্থান করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিন বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সামনে অবস্থান নিয়ে রিকশার ওপরে দাঁড়িয়ে ইসিকে তার দাবি জানাতে দেখা যায়। গলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সদ্যপ্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবির ফ্রেম ঝুঁলিয়ে ভোটার হওয়ার দাবি জানান তিনি।

জাগো নিউজকে আনোয়ার বলেন, ‘আগের নির্বাচন ভালো ছিল না। ওই নির্বাচনে ভোট দেবে কে? এখন তত্ত্বাবধায়ক (অন্তর্বর্তী) সরকার এসেছে- তাই ড. ইউনূসের কাছে একটা জিনিস চাই। টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি কিছু চাইবো না। আমি আমার নেতা তারেক রহমানকে ভোটটা দিতে চাই, আর কিছু চাই না। আমার নেতাকে ভোটটা দিতে না পারলে এ জীবন রেখে লাভ কী?’

