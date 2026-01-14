  2. রাজনীতি

দারুস-সালাম থানা বিএনপির আহ্বায়ক সাজু বহিষ্কার

প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর দারুস-সালাম থানা বিএনপির আহ্বায়ক এস এ সিদ্দিক সাজুকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এ তথ্য জানান।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এস এ সিদ্দিক সাজুকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় দলটি।

