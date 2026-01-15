জামায়াত কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকে জোটের নেতারা

  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের জরুরি বৈঠক বসেছে জামায়াতসহ জোটের নেতারা। এ বৈঠকের বিষয়ে দলগুলোর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানো হলেও বৈঠকের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসেছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এই ছবিতে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির আল্লামা মামুনুল হক, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বিডিপির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চাঁদ, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু, খেলাফত মজলিশের মহাসচিব আহমাদ আব্দুর কাদেরসহ অনেককে দেখা গেছে।

তবে এই বৈঠকে ইসলামী আন্দোলনের কোনো নেতা রয়েছেন কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জামায়াত অফিসের একজন স্টাফ জানিয়েছেন, জোটের বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে জামায়াত নেতাদের বৈঠক চলছে।

এই বৈঠকে ইসলামী আন্দোলনের নেতারা নেই বলে জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আজকের বৈঠকে আমাদের কোনো প্রতিনিধি নেই। তবে সমঝোতার বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। জোটে থাকা না থাকার বিষয়টি পরবর্তীতে জানানো হবে।

